Dall’Inghilterra - Matic, a gennaio nuovo derby tra Milan e Inter?

Secondo quanto raccontato in esclusiva dal ‘Sun‘ la scorsa estate il Manchester United ha respinto tutte le offerte di Milan e Inter per Nemanja Matic, regista mancino di nazionalità serba. Matic è in scadenza con i ‘Red Devils‘ il 30 giugno 2020, e sembra abbia deciso di non rinnovare con la squadra allenata da Solskjaer, poiché non rientra più nei suoi piani. A gennaio, dunque, con qualche mese di anticipo sulla scadenza del contratto, Matic potrebbe andare via, da questo punto di vista Milan ed Inter, potrebbero rifarsi sotto, dunque, nell’inverno 2020.