De Ketelaere saluta il Club Brugge e si avvicina al Milan: sono ore decisive

MilanNews.it

Sono ore decisive per quel che riguarda la trattativa tra il Milan e il Club Brugge per l'acquisto di Charles De Ketelaere. Il talento belga, infatti, non è sceso in campo nell'importantissimo match tra la sua squadra e il Gent di ieri valido per la Supercoppa nazionale e il motivo è piuttosto chiaro: nessun rischio infortunio e saluto alla squadra che lo ha lanciato.



Vicinissimo al Milan

Già, perché il suo trasferimento al Milan sembra veramente essere ad un passo. Più di una settimana fa i rossoneri avevano avanzato al Club Brugge una prima offerta esplorativa da 20 milioni più bonus, salvo poi aumentarla prima a 28 + bonus e, infine, a 30 milioni, sempre con relativi bonus, per un totale di circa 35 milioni di euro. È, sostanzialmente, la cifra richiesta dal club belga per lasciar partire il suo talento più luminoso e, di conseguenza, la cifra che il Milan ha deciso di investire per un gran colpo presente e futuro per la sua trequarti.



Possibile arrivo

Non è da escludere che il tutto possa concretizzarsi in queste ore. Terminata la Supercoppa, infatti, il lavoro di De Ketelaere nel Club Brugge è finito e, come annunciato dallo stesso calciatore ad aprile, è arrivato il momento di lanciarsi in una nuova avventura: "Prima pensavo: 'Se mai dovessi lasciare il Club Brugge, avrei tanta paura'. Ma ora è diverso. Se c’è un’offerta solida sarò sicuramente pronto. Dove mi immagino fra sei anni? Forse avrò giocato una grande competizione con il Belgio e sarò diventato campione, perché no avrò vinto la Champions League con il mio club. Questi sono i miei sogni”.