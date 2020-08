"Di Gigio non parlo, è questione sensibile coi tifosi". Raiola, bocca cucita su Donnarumma

Nel corso della lunga intervista a Sky Sport, Mino Raiola ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma e del futuro del portiere del Milan in scadenza nell'estate del 2021. A differenza di Ibrahimovic, su Gigio, Raiola non si è sbilanciato. “Io di Gigio non ho parlato, non voglio parlare. È una questione molto sensibile con i tifosi. Il club ha altre priorità in questo momento e ora non è il momento giusto per parlarne."