Di Marzio: "Como-Morata, ci siamo: lo spagnolo torna in Serie A"

Di Marzio: "Como-Morata, ci siamo: lo spagnolo torna in Serie A"MilanNews.it
Oggi alle 16:19Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

È fatta per il ritorno di Alvaro Morata in Serie A. Lo spagnolo interrompe il prestito al Galatasaray dopo soli sei mesi e passa al Como di Fabregas, che ormai l'aveva convinto a sposare il progetto dei lariani diverse settimane fa.

Gianluca Di Marzio, con un post su X, fa il punto: "Como-Morata, ci siamo: lo spagnolo torna in Serie A".

Secondo Luca Cilli, in diretta su Sky Sport 24, una volta risolto il prestito con i turchi il Como acquisterà Morata per 12 milioni di euro.