Di Marzio: "Credo che il Milan aspetterà CDK. Loftus-Cheek e Kamada obiettivi concreti"

Nel pre partita di Milan-Sampdoria su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle strategie rossonere per il mercato: “Credo che De Ketelaere lo aspetteranno al Milan, Tonali e Leao al primo anno non sono stati all’altezza delle aspettative. Ci hanno messo più di un anno, Leao anche due. Visti i precedenti penso che gli verrà data un’altra opportunità. Dipenderà anche dal tipo di richieste che avrà il giocatore, non penso che il Milan vorrà prestarlo al Brugge per esempio, bisognerebbe trovare una situazione diversa, italiana.

Di sicuro il Milan si sta già muovendo, Loftus-Cheek è un obiettivo serio e concreto. Kamada è un altro obiettivo concreto. Il Milan non è che sta fermo a guardare, si sta muovendo. Dopo l’infortunio a Bennacer il centrocampo è diventata una necessità”.