Di Marzio: "Dietro il caso Luis Alberto non ci sono né Milan né Juventus"

Nel corso di Calciomercato - L'Originale su Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione di Luis Alberto, in rotta con la Lazio ed accostato a Milan e Juventus in questi giorni: "Il giocatore non ha intenzione di presentarsi in ritiro e non ci sono squadre italiane dietro, non c’è il Milan né la Juventus. Abbiamo fatto le nostre verifiche e non ci sono squadre di Serie A dietro la situazione di Luis Alberto".