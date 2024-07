Di Marzio: "Fullkrug vuole giocare in Italia. Potrebbe essere un'opportunità anche per squadre come Roma e Bologna, non solo per il Milan"

Nella mattinata di Sky Sport 24, in diretta da Amburgo, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan soffermandosi in modo particolare sul discorso relativo all'attaccante, con Morata prossimo a vestire la maglia rossonera e la suggestione Niclas Fullkrug. Queste le sue dichiarazioni.

"Lui (Fullkrug ndr) in queste ore è piuttosto disorientato, piuttosto deluso anche, perché il Borussia Dortmund non ha deciso di affidare a lui le chiavi dell'attacco del futuro ma ha puntato tutto su Guirassy dello Stoccarda, per altro c'è stato un problemino per quanto riguarda le visite mediche ma l'affare non è in dubbio. Quindi il Borussia Dortmund prende Guirassy e Fullkrug dice: "Ma questa forse è l'ora per me di valutare una nuova sfida, una nuova opportunità?", e lui ha avuto sempre dall'Italia dei segnali. Lo voleva in passato il Torino, c'era stato qualche segnale anche con altre squadre, e glia genti del giocatore si stanno muovendo per capire chi in Italia ha bisogno di un centravanti con quelle caratteristiche e chi può pensare a fare quest'operazione. CI sono stati quindi dei contatti, per adesso embrionali, con il Milan, ma perché il Milan, mi direte voi, non prende Morata? Si, prende Morata, nel senso che a fine Europeo il classe '92 darà il suo sì definitivo ai quattro anni di contratto che sono già stati apparecchiati con l'entourage del giocatore, ma il Milan vorrebbe prendere due attaccanti. Poi ci sarà da capire se uscirà Jovic, ma l'idea è quella di prendere due attaccanti, perché c'erano stati quei contatti con Abraham nei giorni scorsi, che per il momento non hanno portato ad una quadratura, ma è chiaro che valuti e cerchi di capire quali sono le opportunità Fullkrug lo è, poi capiremo a quali condizioni il Borussia Dortmund lo darà, se lo darà, quanto il calciatore spingerà per andare via, però sicuramente da lunedì in poi il Milan cercherà di approfondire anche questa possibilità, e credo che a prescindere se poi il Milan lo prenderà o meno, Fullkrug potrebbe diventare un'opportunità anche per squadre come la Roma, il Bologna. Fullkrug sul mercato non diventa un'occasione solo per il Milan, ma anche per tante altre squadre italiane. Lui vuole giocare in Italia. Da quel che ho capito a lui piace molto l'idea di venire a giocare in Italia, quindi questo sicuramente è un passo in avanti per chi lo vuole prendere".