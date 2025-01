Di Marzio: "Gimenez, se il Feyenoord apre il Milan l'investimento lo fa a prescindere che Emerson parta. È una storia aperta"

vedi letture

Continua il pressing del Milan per Santiago Gimenez nonostante l'infortunio di Emerson Royal e la conseguente mancata cessione del terzino. Lo riporta Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale". Le sue dichiarazioni:

"Se il Feyenoord apre il Milan l'investimento lo fa, a prescindere che Emerson parta. I rossoneri hanno mandato in avanscoperta Pimenta, l'agente del giocatore. È una storia aperta, dall'Olanda non è arrivato un no definitivo. Il giocatore vorrebbe andare via subito, c'è il pressing dell'agente ma il Feyenoord è un osso duro. Vedremo se nei prossimi giorni mollerà o meno".