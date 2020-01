Di Marzio: "Il Milan ha la ferrea volontà di prendere Under"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a "Calciomercato - l'originale" ha parlato di Milan e in particolare della trattativa legata al nome di Under. Questo il suo intervento: "Il Milan ha la ferrea volontà di portare Under a Milano. C'è il sì del giocatore e ci sono contatti con l'entourage dell'esterno che non è stato contento dell'acquisto di Politano. Il Milan vorrebbe comprarlo a titolo definitivo ma bisogna valutare la volontà della Roma di cederlo che al momento non c'è, se non a prezzi altissimi. Si valuta anche la possibile contropartita di Suso, oggi fischiato da una parte della tifoseria. Si ragiona quindi o su Under a titolo definitivo o con un possibile scambio."