Di Marzio: "Il Milan ha rifiutato 70-80 milioni dal Chelsea per Leao negli ultimi giorni di mercato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, ha confermato alla trasmissione Football Daily un'interessante retroscena di mercato su Rafael Leao: "Non è stato realmente vicino al Chelsea, perché il Chelsea ha deciso di offrire 70-80 milioni di euro negli ultimi giorni di mercato, ma il Milan ha risposto che non ci fosse tempo per trovare un sostituto e per imbastire questa trattativa. Ora il Milan deve rinnovare il contratto a Leao, altrimenti il Chelsea tornerà alla carica per Leao nei prossimi mesi".