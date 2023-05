Di Marzio: "Il Milan sta trattando Kamada e Loftus-Cheek, non ho riscontri su Milinkovic-Savic"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha parlato così del presunto interesse del Milan per Milinkovic-Savic della Lazio: “Che il giocatore possa essere in partenza sì, perché se non rinnova ha un anno di contratto e quindi sì. Che possa piacere al Milan sì, come piace a qualsiasi tipo di club a livello internazionale. Non ho riscontri adesso di una trattativa, anche perché il Milan adesso sta trattando Loftus-Cheek e sta trattando Kamada, che sono due centrocampisti. La punta la deve prendere e sta valutando i vari profili.

Quindi cominciano ad essere già tre operazioni. Poi devi capire o meno se tieni Brahim Diaz. Perché se tieni Brahim Diaz e prendi anche Kamada poi dove lo metti Milinkovic-Savic? O Savic, o Diaz o Kamada: due su tre, sicuramente non tre su tre”