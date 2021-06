Di Marzio: "In settimana il Milan capirà se Giroud riuscirà a liberarsi a zero dal Chelsea"

Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky, ha fatto il punto della situazione del mercato del Milan. Di Marzio ha detto: “Il Milan sta lavorando per rafforzare le fasce con Dalot e Firpo. Poi vogliono chiudere con il Real Madrid e prendere Brahim Diaz in prestito con diritto di riscatto. Inoltre, in settimana, la dirigenza del Milan capirà se Giroud riuscirà a liberarsi a zero dal Chelsea”.