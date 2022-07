Di Marzio: "La firma di Ibra è attesa per l'inizio di settimana prossima. Da lunedì il Milan vorrà chiudere per De Ketelaere"

MilanNews.it

Nel corso di "Calciomercato - L'Originale" in onda su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic e Charles De Ketelaere: "Per Zlatan, la firma è prevista per l'inizio della prossima settimana (CLICCA QUI per la nostra anticipazione). Il contratto sarà strutturato con una parte fissa bassa, da 1 milione di euro, più bonus legati ad assist e gol. Un contratto ad obiettivi personali. Il Milan aspetta poi anche la prossima settimana per De Ketelaere. Domenica c'è la finale di Supercoppa ed il Milan, per rispetto, vorrà chiudere l'operazione da lunedì".