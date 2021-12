Di Marzio: "Mercato Milan? Bisogna aspettare il match contro il Liverpool. Con l'infortunio di Kjaer..."

Gianluca Di Marzio, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha parlato così del mercato di gennaio del Milan: "Certo con tutti questi infortuni le squadre potrebbero cambiare strategie, ho parlato con Maldini a Montecarlo e mi diceva che non avrebbero fatto nulla a gennaio, ma con Kjaer fuori come fai a non pensare ad un rinforzo. E' presto ora per dire cosa farà il Milan sul mercato, bisogna aspettare qualche giorno per capire tempi di recupero di Kjaer e come andrà la partita col Liverpool, se giocherà la Champions o l'Europa League".