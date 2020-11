Di Marzio: "Milan, occhi su Melayro Bogarde. E' in scadenza a giugno"

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio a Sky, il Milan, che continua a cercare giovani difensori per il futuro, ha messo gli occhi su Melayro Bogarde, nipote dell'ex rossonero Winston: si tratta di un difensore centrale classe 2002 di grande prospettiva che milita in Germania nell'Hoffenheim. Milan e Barcellona hanno fatto un primo sondaggio per il giovane giocatore olandese che è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. I due club potrebbero prenderlo la prossima estate a parametro zero oppure già a gennaio dando un piccolo indennizzo al club tedesco.