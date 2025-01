Di Marzio: "Morata 'bloccato' da Gimenez. Il Tottenham insiste per Tomori"

vedi letture

Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, riporta questo aggiornamento sul mercato del Milan: "In questi ultimi giorni di mercato invernale il Milan è particolarmente attivo tanto in entrata quanto in uscita. La cessione di Morata al Galatasaray è però al momento bloccata da Santiago Gimenez, perchè lo spagnolo non partirà prima che i rossoneri abbiamo trovato un suo sostituto. Il Milan, infatti, non ha ancora chiuso per l’attaccante del Feyenoord e il sorteggio di Champions League che ha messo di fronte le due squadre ha reso ancora più spinoso l’affare. Le due parti sono però al lavoro per sbloccare l’operazione. Un’alternativa a Gimenez era e resta Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese.

In casa Milan continua anche il mercato in uscita. Fikayo Tomori è molto seguito in Inghilterra. In queste ultime ore, il Tottenham sta insistendo per il difensore inglese: superato, ad ora, l’Aston Villa in questa corsa a due. Per il calciatore rossonero si tratterebbe di un ritorno in Premier League: Tomori, infatti, aveva già collezionato 27 presenze con la maglia del Chelsea. In questa stagione, sono 21 le presenze collezionato dal difensore – e 1 assist – tra campionato e coppe".