Di Marzio: "Morata conferma il sì al Milan. Programmato nuovo incontro per chiudere"

"Morata conferma il sì al Milan", scrive il giornalista Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter. "Programmato incontro (probabilmente mercoledì) per chiudere ogni dettaglio. Poi le visite prima delle vacanze". Il Milan quindi si appresta a chiudere il primo colpo dell'estate con il capitano della nazionale spagnola che ha appena vinto l'Europeo.

Morata, come abbiamo riferito qui, oggi si godrà i festeggiamenti con i compagni e poi incontrerà l'Atletico Madrid per comunicare ufficialmente la sua volontà di tornare in Italia.