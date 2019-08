Di Marzio: "Oggi contatti con l'Atletico per Correa e con il Gremio per Everton. I brasiliani chiedono 35 milioni più bonus"

A “Calciomercato – L’Originale”, Gianluca di Marzio ha parlato dei movimenti del Milan oggi: “Il Milan anche oggi ha lavorato su Correa ed Everton. Oggi altro contatto tra Boban e Atletico ma ancora non si arriva all’accordo. Oggi c’è stato anche un contatto con il Gremio. Dal Brasile parlano di un’offerta rifiutata dal club carioca di 30 milioni di euro di cui non abbiamo conferme, il Milan non conferma l’offerta. Arrivano però conferme sui contatti in giornata. Per Everton, il Gremio chiede 35 più bonus. Il Milan non vuole prendere tanto per prendere ma vuole un giocatore che possa aiutare Giampaolo”