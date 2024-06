Di Marzio: "Per ora nessuna novità per i rinnovi di Theo e Maignan, dipenderà molto dalle richieste economiche dei francesi"

vedi letture

In merito ai possibili rinnovi di contratto di Theo Hernandez e Mike Maignan, entrambi in scadenza nel 2026, è intervenuto così il noto giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio. Ecco il suo parere su Sky nella trasmissione Calciomercato - L'Originale.

Di Marzio e i rinnovi di Theo e Maignan: "Non ci sono ancora sviluppi in merito al rinnovo di Maignan e Theo al Milan, non c'è ancora una trattativa per ora, anche perchè è impegnato all'Europeo. Se le richieste dei due francesi, dipenderà molto da questo, aranno superiori ai tetti ingaggi dettati dal Milan potrebbe essere complicato raggiungere un accordo. Per Maignan, la cosa certa è che il Milan vede come leader il portiere francese, sia in campo che fuori quindi i rossoneri faranno di tutto per accontentarlo e per farlo rimanere a lungo al Milan".