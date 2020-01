Di Marzio: "Per Politano lo scambio con Kessiè non è decollato. Milan e Inter al lavoro per l'accordo"

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a “Calciomercato – L’Originale”, il Milan è ancora al lavoro per Matteo Politano. Queste le parole dell'esperto di mercato: "Milan e Inter sono al lavoro per trovare un accordo per la cessione di Politano. E' saltata la possibilità con lo scambio di Kessiè, ventilata in mattina, e i club sono al lavoro per trovare un accordo di cessione definitiva. Alla notizia dell'intesa tra il Milan e il giocatore, Napoli e Fiorentina si sono rifatte vive per Politano ma sembrano dietro rispetto ai rossoneri."