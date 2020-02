Di Marzio: "Per Robinson problemi medici, magari ci sarà modo di farla in estate"

Gianluca Di Marzio ha parlato così a Sky Sport 24 dell'affare saltato fra Milan e Wigan per Antonee Robinson: "Diciamo che la versione ufficiale, e ci atteniamo a quella perché altrimenti non sarebbe corretto, è che il Milan nelle visite mediche ha riscontrato qualche piccola anomalia che andava analizzata meglio. Quando ci sono questi trasferimenti internazionali, e soprattutto quando si fanno all’ultimo queste operazioni non c’è tempo per approfondire. Non è una colpa del Milan, ma Rodriguez era andato via il giorno prima. Se lui non fosse uscito il Milan non avrebbe preso un sostituto, quindi tutto si è fatto all’ultimo momento, e quando fai le cose all’ultimo momento c’è anche il rischio che un giocatore possa avere anomalie mediche e problemi di questo tipo. Magari ci sarà tempo e modo di farla durante l’estate, perché comunque quando il Milan punta un giocatore, e l’ha puntato, è evidente che c’è il gradimento totale nei suoi confronti".