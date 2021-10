Di Marzio: "Se il Milan chiamasse ancora Faivre direbbe di sì"

Come anticipato dalla nostra redazione (qui) nei giorni scorsi, la pista Milan-Faivre non è da considerarsi completamente chiusa. I rossoneri avevano cercato con insistenza il fantasista francese negli ultimi giorni del mercato estivo, ma il Brest ha rifiutato l'offerta di Maldini e Massara (l'ultima era di 12+3) dopo un lungo tira e molla. Ma il giocatore rimane sempre nel mirino del Diavolo e, come riportato da Gianluca Di Marzio su grandhotelcalciomercato.com, qualora il club di via Aldo Rossi dovesse fare un nuovo tentativo a gennaio il francese classe '98 sarebbe pronto a dire nuovamente di sì.