Di Marzio: "Spalletti carico per il Milan. Buonuscita, una questione di principio con l'Inter"

Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha parlato della situazione allenatore in casa del Diavolo: "Il Milan ha scelto Luciano Spalletti, anche se Marco Giampaolo non ha ancora ricevuto ufficialmente nessuna comunicazione di esonero. Il club rossonero ha avuto da parte dell'allenatore toscano un sì convinto anche dal punto di vista tecnico. Spalletti non è per nulla preoccupato dalla classifica e dalla rosa, anzi. E' intrigato e carico, pensa di poter incidere sul Milan, avendo il tempo a disposizione e, eventualmente, anche dei rinforzi a gennaio. Serve, però, una buonuscita da parte dell'Inter, ma non ne fa unicamente una questione economica. Spalletti ne fa soprattutto una questione di principio, sentendosi scaricato dall'Inter in malo modo al termine di una stagione in cui l'obiettivo l'ha raggiunto. Vedremo se l'Inter lo farà. L'accordo economico con il Milan, invece, l'avrebbe già raggiunto o lo raggiungerebbe facilmente. Pioli resta l'alternativa principale, se ha anche solo 1% di possibilità aspetta a dire sì a Genoa o Sampdoria. Per Garcia ci sono stati dei contatti superficiali la settimana scorsa, mentre per Ranieri non ci sono stati sviluppi nella giornata di oggi".