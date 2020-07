Di Marzio: "Stasera Rangnick osserva Pessina, da capire se può far parte del Milan del futuro"

Gianluca Di Marzio, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato così di Matteo Pessina, giocatore dell'Hellas Verona: "Uno spettatore della partita di questa sera e della prestazione di Pessina sarà Rangnick. Il Milan non solo ha una percentuale di futura rivendita su Pessina ma può anche ricomprarlo. È da capire se è un giocatore che può far parte del Milan del futuro, se sta sta crescendo per diventare un calciatore che il Milan può ricomprare".