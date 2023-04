Di Marzio sul rinnovo di Leao: "Non abbiamo conferme sulla news di Record. Continuiamo ad avere positività"

MilanNews.it

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso sul rinnovo di Leao: "Abbiamo mantenuto una linea sempre molto positiva sul rinnovo di Leao, comprendente serenità di rapporti e volontà reciproca di raggiungere un'intesa. C'è sempre in ballo questo famoso debito che il giocatore deve allo Sporting. Record (testata portoghese, ndr) ha scritto che il Lille se ne prenderà carico, ma non abbiamo avuto conferme su questa voce. Noi continuiamo a dire che il Milan voglia fare il rinnovo in tempi abbastanza brevi".