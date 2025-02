Di Marzio: "Tomori non apre al Tottenham: vuole restare al Milan"

Gianluca Di Marzio riporta questo aggiornamento sul proprio sito in merito al forte interesse del Tottenham per Fikayo Tomori: "La notte ha portato consiglio. Su un piatto della bilancia il ritorno in Premier League, dall’altra parte la permanenza al Milan. Fikayo Tomori ci ha pensato per qualche ora e ha deciso: vuole restare a Milano. Tra Milan e Tottenham un’intesa verbale c’era già: il club rossonero aveva aperto alla cessione del difensore inglese per una cifra intorno ai 25 milioni più bonus.

Gli Spurs erano pronti ad accontentare le richieste del Milan: nella serata di venerdì i due club erano d’accordo sulle cifre, ma in attesa della decisione di Tomori. Il difensore classe ’97 si è preso una notte di tempo per scegliere, e il verdetto ha i colori del Milan".