Di Stefano: “Tonali è virtualmente un giocatore del Milan”

Nel corso di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha fatto il punto sulla trattativa per Tonali: "Cellino ha detto sì, Sandro Tonali è virtualmente un giocatore del Milan. L'accordo tra il Milan e il Brescia è stato trovato questo pomeriggio sulla base di un prestito oneroso a 10 milioni con il riscatto fissato a circa 20, con l'aggiunta di bonus dovuti a presenze ed obiettivi. Manca solamente lo scambio dei documenti e la firma sul contratto, che avverrà nelle prossime ore. È stata decisiva la volontà del giocatore, con Maldini e Massara che oggi sono restati per ore a Casa Milan in collegamento con Cellino in Inghilterra. ll Milan era forte ed ora è stato trovato l'accordo di massima. Tonali è un passo dal Milan".