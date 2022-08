Diallo in stand-by, il Milan spinge per il prestito con diritto

MilanNews.it

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Milan non ha mollato Abdou Diallo che, con il passare delle settimane, è diventato l'obiettivo numero uno per la difesa. Il centrale - e all'occorrenza terzino sinistro - senegalese è in uscita dal Psg ma la trattativa pare essersi arenata sulle modalità. I rossoneri, infatti, spingono con forza per la formula del prestito con diritto di riscatto che, d'altro canto, non soddisfa i parigini.