Diario de Sevilla - Emerson, Milan e Inter beffate: resterà al Betis

Secondo quanto riporta il quotidiano 'El Diario de Sevilla', Inter e Milan sono state beffate circa un obiettivo di mercato. Le due milanesi, infatti, nelle scorse settimane avevano visionato Emerson, terzino brasiliano in forza al Betis Siviglia e in prestito dal Barcellona. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo, tuttavia, il club blaugrana avrebbe inviato una lettera ai biancoverdi per confermare la permanenza di Emerson a Siviglia anche nella stagione 2020/21.