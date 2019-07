Difensore roccioso, può ricoprire due ruoli: Duarte è la scelta del Milan

Leo Duarte, difensore roccioso del Flamengo, impiegato nell'ultima edizione della Copa Libertadores. Agli inizi della carriera ha esordito come terzino ma poi si è imposto come difensore centrale. Nei giorni scorsi è stato proposto al Milan da Alessandro Lucci e Serginho, e nell’ultima visita sono stati accompagnati anche dal procuratore brasiliano di Duarte. Poi l’accelerata nelle ultime ore e può chiudere per 11 milioni, il Milan punta sul classe 1996 per irrobustire il pacchetto arretrato a disposizione di Marco Giampaolo.