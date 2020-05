Difesa Milan, Ajer e Dumfries obiettivi concreti

Il Milan per la prossima stagione potrebbe puntare su terzino destro e un difensore centrale per modificare l’assetto in difesa. Kristoffer Ajer del Celtic Glasgow, norvegese di 22 anni, resta uno degli obiettivi principali, soprattutto se Mateo Musacchio dovesse partire (al momento non ci sono offerte per il rinnovo). A destra invece sia Calabria che Conti non hanno assicurato grande continuità, cosi il Milan potrebbe puntare su Denzel Dumfries del Psv Eindhoven, terzino del 1996 di corsa e spinta. Moncada lo ha fatto seguire per gran parte della stagione, ma adesso che il campionato olandese si è chiuso in anticipo, anche il prezzo di Dumfries potrebbe subire un calo considerevole.