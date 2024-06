Ecco quanto può costare complessivamente l'operazione Zirkzee

Joshua Zirkzee è l'obiettivo numero uno non solo per l'attacco rossonero ma, più in generale, per tutto il mercato rossonero. Il Milan è convinto delle potenzialità del giocatore e non avrebbe problemi a pagare, dal 1° luglio in avanti, i 40 milioni di euro di clausola rescissoria. Il problema riguara soprattutto, come ormai è noto e viene ripetuto da tempo, le commissioni richieste dall'agente Kia Joorabchian: la domanda è di 15 milioni di euro, il 37% del costo del cartellino, una cifra ritenuta "immorale" dal Milan secondo Tuttosport.

Proprio il quotidiano di Torino oggi prova a calcolare i costi complessivi di un'eventuale operazione. Il Milan, dal punto di vista economico, è una società assolutamente sana e non avrebbe problemi - teoricamente - ad ammortizzare l'investimento totale se questo fosse composto dai 40 milioni di clausola più i 15 di commissione. Guardando il costo complessivo dell'operazione, però, e dunque aggiungendo anche i costi dello stipendio al lordo (il Milan pronto a offrire circa 4.5 milioni) si toccherebbe il totale di 75 milioni di euro.