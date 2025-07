Eletu, c'è accordo per il rinnovo: ma per la firma il giocatore vuole garanzie

vedi letture

Victor Eletu, centrocampista nigeriano classe 2005, è stato negli ultimi anni uno dei pilastri del Milan Primavera. Il calciatore nato a Lagos quest'anno ha fatto la spola tra la squadra allenata da mister Guidi e il Milan Futuro in Serie C. Attualmente il giocatore è senza contratto, scaduto lo scorso 30 giugno. I colloqui per una nuova firma con il Milan vanno però avanti da tempo e la precedenza è stata data al club rossonero, tanto che, secondo quanto riporta il portale Mondo Primavera, si è anche già trovato un accordo su cifre e tempi.

La firma però tarda ad arrivare. La motivazione viene fornita sempre dai colleghi di Mondo Primavera che sottolineano come i dubbi di Victor e del suo entourage siano legati al progetto proposto. Il nigeriano vorrebbe avere la garanzia di allenarsi con la prima squadra e di avere anche qualche minuto tra i professionisti, anche con un periodo di prestito. Il Milan invece vorrebbe integrare il giocatore a tutti gli effetti nella rosa di Milan Futuro in Serie D, concedendo solo tra sei mesi la possibilità di un upgrade in prima o in prestito in una realtà professionistica. Aggiornamenti decisivi ci saranno nei prossimi giorni.