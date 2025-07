Moretto: "Non c’è ancora una risposta definitiva del Brugge per Jashari"

Il Milan aspetta la risposta del Brugge all’offerta della scorsa settimana per Ardon Jashari (32.5mln+5.5mln), ma ad oggi non è ancora arrivata. Ne parla Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Nei giorni scorsi vi ho parlato di come il club rossonero si aspettasse, confidasse, di ricevere un sì o un no da parte del Brugge per Jashari entro l’inizio della settimana ma sono le 20 e 30 (nel momento in cui è stato registrato il video, ndr) di martedì 8 luglio e non c’è ancora una risposta definitiva del Brugge all’ultima offerta scritta del Milan per Jashari: 32.5 milioni più bonus. È il gioco delle parti, il Brugge sta prendendo tempo, vuole giocarsi le proprie carte fino in fondo sapendo che il Milan d’altro canto sta forzando sulla volontà del calciatore. Ad oggi, fino ad ora, non ci sono novità sostanziali su Jashari ed il Milan resta in attesa di capire se ci sarà il via libera definitivo da parte del Brugge all’ultima proposta scritta del club rossonero per Jashari”.