Emerson Royal al Flamengo: torna in Brasile a titolo definitivo per 10 milioni

Da un rossonero all'altro. Fuori dal progetto tecnico del nuovo Milan di Max Allegri, Emerson Royal farà ritorno in Brasile per diventare un nuovo calciatore del Flamengo, che nel pomeriggio di ieri si è inserito nelle trattative in extremis avendo la meglio sul Besiktas.

Nella mattinata di oggi il club carioca si è sentito con il Milan raggiungendo subito un accordo per il trasferimento del classe 1999. Stando ai colleghi di Sky Sport, infatti, Emerson Royal tornerà in Brasile a titolo definitivo per 10 milioni di euro.