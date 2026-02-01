Entro ora di pranzo il Milan darà una risposta definitiva per Disasi

Entro ora di pranzo il Milan darà una risposta definitiva per DisasiMilanNews.it
Oggi alle 11:42Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Entro ora di pranzo il Milan darà una risposta definitiva per Axel Disasi. Il centrale del Chelsea è uno dei principali candidati per rinforzare la retroguardia di Massimiliano Allegri, alla ricerca da inizio calciomercato di un centrale che possa anche numericamente completare il reparto. 

A quanto pare il francese del Chelsea potrebbe essere la soluzione, anche se nulla è stato ancora deciso. Entro ora di pranzo, dunque, si capirà cosa il Milan deciderà di fare con Disasi. A riportarlo i colleghi de La Gazzetta dello Sport. 