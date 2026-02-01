MN - Terminate le visite mediche di Idrissi e Cisse

MN - Terminate le visite mediche di Idrissi e CisseMilanNews.it
Oggi alle 12:22Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
fonte Lorenzo De Angelis

Come riportato dal nostro inviato, sia il classe 2006 Cisse che il classe 2007 Idrissi hanno concluso da pochissimo le visite mediche alla clinica La Madonnina iniziate questa mattina verso le 9.