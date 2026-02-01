Il Milan lavora anche per il futuro: doppio operazione con il Bayern Monaco

Il Milan lavora anche per il futuro: doppio operazione con il Bayern MonacoMilanNews.it
Oggi alle 13:00Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

Non solo Disasi e Mateta, il Milan è al lavoro per rinforzare anche il proprio settore giovanile. Dopo gli acquisti di El Hadj Malick Cissé (difensore classe 2008 senegalese) e Yahya Idrissi (2007, trequartista anglo-marocchino) il club rossonero è in discussione con il Bayern Monaco per una doppia, interessante, operazione. 

Dopo il terzino classe 2008 Magnus Dalpiaz, che arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto, il Milan con il club bavarese è in discussione anche per il croato Ljubo Puljic, difensore classe 2007 che in stagione ha collezionato poco meno di 10 presenze con la seconda squadra del Bayern. 