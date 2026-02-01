Moretto: “Milan non intenzionato a procedere per Disasi”
MilanNews.it
Come riportato sul suo profilo X, Matteo Moretto ha di fatto spento ufficialmente le voci che parlavano di un possibile arrivo di Disasi in maglia rossonera. Secondo quanto dichiarato, il Milan non è intenzionato a portare avanti la tattativa per il difensore del Chelsea.
Il Milan non é intenzionato a procedere nella trattativa per Axel Disasi.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 1, 2026
Il difensore del Chelsea é stato proposto e valutato dal club rossonero, ma la volontà é quella di dare massima fiducia a Koni De Winter.
