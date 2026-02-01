Moretto: “Milan non intenzionato a procedere per Disasi”

Moretto: "Milan non intenzionato a procedere per Disasi"
Oggi alle 12:07
di Andrea La Manna

Come riportato sul suo profilo X, Matteo Moretto ha di fatto spento ufficialmente le voci che parlavano di un possibile arrivo di Disasi in maglia rossonera. Secondo quanto dichiarato, il Milan non è intenzionato a portare avanti la tattativa per il difensore del Chelsea.