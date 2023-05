ESPN - Pulisic in uscita dal Chelsea: ci sono Juventus, Milan e Napoli

Fonte: tuttomercatoweb.com

Christian Pulisic è in uscita dal Chelsea. Secondo quanto riportato da ESPN, l'americano potrebbe lasciare Londra nel corso della prossima estate per una cifra leggermente superiore ai venti milioni di euro. Su di lui resta vigile anche la Juventus, che però dovrà star attenta alla concorrenza di Milan e Napoli in Italia. L'ex Borussia Dortmund, però, è seguito anche da Manchester United e Newcastle.