Secondo quanto riporta Esporte Interativo, quotidiano brasiliano, il Psg avrebbe offerto un nuovo contratto a Thiago Silva. Il difensore brasiliano, in scadenza di contratto, ha fra le opzioni possibili quella di un ritorno al Fluminense. Il club vorrebbe trattenere il giocatore ancora per un anno mentre l'ex Milan vorrebbe restare ad alti livelli per giocarsi il mondiale 2022.