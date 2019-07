Esterni non più funzionali, Suso e Castillejo potrebbero partire

Marco Giampaolo è intenzionato a puntare sul 4-3-1-2. Il sistema di gioco del tecnico abruzzese, dunque, non prevede l’utilizzo di esterni. Ecco perché Castillejo potrebbe partire nel corso di questa sessione estiva. Il Milan, scrive La Gazzetta dello Sport, ha speso 18 milioni (più Bacca) per averlo dal Villarreal, e in Liga cerca ora le condizioni per cederlo. Occhio anche a Suso, col quale il club rossonero potrebbe ricavare una corposa plusvalenza. Valutazioni tecniche ed economiche potrebbero andare di pari passo: se lo spagnolo non renderà da trequartista, potrà essere un ottimo rinforzo sugli esterni per chi, come la Roma, vorrà trattare.