Eurosport France: "Milan interessato ad Alderweireld"

Il mercato di Gennaio, ormai alle porte, sarà un'occasione importante per il Milan per dare una svolta ad una stagione complicata. Oltre all'attacco che necessita di rinforzi anche il reparto arretrato, complice l'infortunio di Duarte e l'incertezza legata al ritorno di Caldara, avrebbe bisogno di nuovi innesti. Il Milan, in particolare, starebbe valutando alcune occasioni che possano garantire esperienza e qualità a buon prezzo. Secondo quanto riportato da Eurosport France, in particolare, un nome che potrebbe rispondere a questo identikit è quello di Toby Alderweireld, esperto centrale belga in forza al Tottenham. Il Milan, infatti, secondo il portale francese starebbe seguendo il giocatore e starebbe valutando l'ipotesi di firmarlo a partire già da Gennaio.