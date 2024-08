Fofana si complica: prende quota Manu Koné, il piano B rossonero

Dopo aver risolto il problema del centravanti e aver completato il reparto difensivo, con Pavlovic e il possibile arrivo di Emerson Royal, ora il Milan punta sul portare alla corte di Fonseca un nuovo centrocampista difensivo. L'obiettivo numero uno dei rossoneri, da tempo, è il centrocampista francese Youssouf Fofana, del Monaco. La situazione però si è complicata per le richieste del club del Principato che, nonostante il giocatore vada in scadenza nel 2025, chiede comunque 35 milioni, una cifra molto alta per i rossoneri.

Dunque con la pista che porta a Montecarlo che si è complicata, la dirigenza rossonera è al lavoro per tutelarsi con un piano B. Questo risponde al nome di Manu Koné, sempre centrocampista e sempre francese (impegnato oggi nella finale dei Giochi Olimpici contro la Spagna), che gioca nel Borussia Moenchengladbach e che è stato già in passato nel mirino del Milan. La richiesta del club tedesco è vicina ai 15 milioni, bene o male la cifra che i rossoneri avevano stanziato per Fofana. Lo scrive oggi Tuttosport.