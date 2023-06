Footmercato - Il Milan accelera per il difensore centrale Danso del Lens: c'è già stato un primo contatto tra le parti

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce FootMercato in Francia, Kevin Danso, difensore centrale austriaco classe 1998 del Lens, non è nel mirino solo del Napoli, che ha pensato a lui in caso di partenza di Kim, e della Fiorentina, ma anche del Milan che lo ho osservato in diverse occasioni. I rossoneri sarebbero addirittura avanti rispetto alla concorrenza in quanto ci sarebbe già stato un primo contatto tra le parti.