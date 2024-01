FOTO - Il procuratore di Terracciano del Verona è arrivato a Casa Milan

Andrea D'Amico, procuratore di Filippo Terracciano, è appena arrivato a Casa Milan, per sostenere un colloquio con la dirigenza rossonera per il suo assistito, proposto al Milan. Tra poco ulteriori aggiornamenti.



Terracciano seguito dal Milan

Prodotto del settore giovanile degli scaligeri, in questa stagione Terracciano ha disputato 18 partite in questa Serie A con un assist all'attivo, spostandosi su più ruoli: destro di piede, ha giocato 9 partite da esterno di centrocampo di destra, 5 da terzino sinistro, 2 da esterno di centrocampo di sinistra e due da difensore centrale; si precisa che il modulo base del Verona sia il 3-4-2-1.