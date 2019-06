France Football - il Milan sulle tracce di Nabil Fekir

Una notizia di mercato lampo quella che arriva direttamente dalla Francia. Secondo quanto raccolto in esclusiva da France Football il Milan si sarebbe interessato a Nabil Fekir, talento classe 93 del Lione. L’Algerino l’estate scorsa veniva valutato circa 70 milioni di euro dal club francese, ma essendo il giocatore in scadenza a Giugno 2020 un’offerta da 35-40 milioni di euro potrebbe bastare per portarlo via dalla Ligue 1. Nei prossimi giorni il giocatore deciderà se sedersi al tavolo per rinnovare il proprio contratto o cercare un’altra squadra.