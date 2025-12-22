Fullkrug è sbarcato in Italia! Domani le visite mediche, il 24 a Milanello

Fullkrug è sbarcato in Italia! Domani le visite mediche, il 24 a Milanello
Oggi alle 23:26
di Manuel Del Vecchio

Niclas Fullkrug è appena sbarcato a Malpensa! Il centravanti tedesco arriva dal West Ham in prestito gratuito con diritto di riscatto. Domani mattina schedulate le visite mediche di rito alla Madonnina: Fullkrug è atteso a Milanello per la prima volta il 24 dicembre.

Il 2 gennaio si disputerà Cagliari-Milan ed aprirà la sessione invernale di calciomercato. Di norma Fullkrug non avrebbe potuto prendere parte a questa gara, ma la situazione potrebbe cambiare. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews,it, infatti, il club rossonero ha chiesto una deroga alla Lega Calcio per far sì che il tedesco possa subito essere a disposizione di Massimiliano Allegri: venerdì il Consiglio Federale ha ricevuto richiesta per schierare eventuali calciatori tesserati anche il giorno stesso della gara valida per la 18ª giornata di Serie A Enilive.