Futuro Balogun, parla Arteta: "Ora dobbiamo pensare e capire quale sia la strada migliore"

Tra i diversi nomi seguiti dal Milan per l'attacco c'è anche quello di Folarin Balogun, che piace anche all'Inter. Sul centravanti dell'Arsenal classe 2001 parla così l'allenatore Mikel Arteta ai microfoni di Football Daily: "Fino a qua ha fatto incredibilmente bene e ora dobbiamo pensare e capire quale sia la strada migliore. Per il momento vogliamo osservarlo da vicino nelle prossime partite, solo in quel momento prenderemo la miglior decisione possibile".