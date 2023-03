Futuro Brahim, il Milan vuole tenerlo. Presto verranno intavolate le trattative

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è solo il futuro di Rafael Leao in bilico in questi mesi ma anche quello di Brahum Diaz che, vuoi per la concorrenza, vuoi per una maggiore maturità, quest'anno è cresciuto molto come testimonia la prestazione di Londra. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, lo spagnolo è in bilico tra Milan e Real: i rossoneri hanno diritto al riscatto di 22 milioni, mentre il Real potrà esercitare un controriscatto a 27.